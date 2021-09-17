-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

آدم الوناس.. البديل الذّهبي

علي بهلولي
  • 188
  • 0
آدم الوناس.. البديل الذّهبي

أشاد اللاعب الدولي الإيطالي السّابق تشيرو فيرارا، بِالقدرات الفنية الهائلة لِمتوسط الميدان الهجومي الجزائري آدم الوناس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فيرارا للصحافة الإيطالية، عقب نهاية مباراة نابولي والمضيف ليستر سيتي الإنجليزي (2-2)، بِرسم منافسة الدوري الأوروبي سهرة الخميس.

وقال تشيرو فيرارا: “مَن الذي دخل وقام بِدوره؟ آدم الوناس يُحطّم المقابلات في كل مرّة يدخل فيها بديلا. يُثبت في كلّ مناسبة أن منحه الفرصة كان مُستحقّا. هذه إشارات مُهمّة لِمدرب نابولي (لوتشانو سباليتي)”.

وساهم دخول آدم الوناس في تعديل فريقه نابولي للنتيجة، وأيضا في طرد لاعب من نادي ليستر سيتي.

للإشارة، فإن تشيرو فيرارا (54 سنة) أحرز مع فريق جوفانتوس كأس رابطة أبطال أوروبا عام 1996، فضلا عن تتويجات أخرى كبيرة. كما بلغ مع منتخب إيطاليا نهائي بطولة أمم أوروبا عام 2000.

مقالات ذات صلة
في كيِّ المسؤولين الرياضيين “المارقين”.. النّسخة الكينية

في كيِّ المسؤولين الرياضيين “المارقين”.. النّسخة الكينية

شركة كيونت ترعى لقاءات الخضر في تصفيات كاس العالم

شركة كيونت ترعى لقاءات الخضر في تصفيات كاس العالم

هذا ما حدث لِوالد فارس ونجمه المُفضّل

هذا ما حدث لِوالد فارس ونجمه المُفضّل

تحديد بلد مواجهة فريق آدم الوناس وليستر سيتي

تحديد بلد مواجهة فريق آدم الوناس وليستر سيتي

أربعة جزائريين آخرين معنيون بمنافسة “أوربا ليغ”

أربعة جزائريين آخرين معنيون بمنافسة “أوربا ليغ”

بونجاح يتفوّق على بلعمري وبلايلي

بونجاح يتفوّق على بلعمري وبلايلي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد