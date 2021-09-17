آدم الوناس.. البديل الذّهبي

أشاد اللاعب الدولي الإيطالي السّابق تشيرو فيرارا، بِالقدرات الفنية الهائلة لِمتوسط الميدان الهجومي الجزائري آدم الوناس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فيرارا للصحافة الإيطالية، عقب نهاية مباراة نابولي والمضيف ليستر سيتي الإنجليزي (2-2)، بِرسم منافسة الدوري الأوروبي سهرة الخميس.

وقال تشيرو فيرارا: “مَن الذي دخل وقام بِدوره؟ آدم الوناس يُحطّم المقابلات في كل مرّة يدخل فيها بديلا. يُثبت في كلّ مناسبة أن منحه الفرصة كان مُستحقّا. هذه إشارات مُهمّة لِمدرب نابولي (لوتشانو سباليتي)”.

وساهم دخول آدم الوناس في تعديل فريقه نابولي للنتيجة، وأيضا في طرد لاعب من نادي ليستر سيتي.

للإشارة، فإن تشيرو فيرارا (54 سنة) أحرز مع فريق جوفانتوس كأس رابطة أبطال أوروبا عام 1996، فضلا عن تتويجات أخرى كبيرة. كما بلغ مع منتخب إيطاليا نهائي بطولة أمم أوروبا عام 2000.