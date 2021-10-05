آدم الوناس قد لن يعود إلى “الخضر” حتى يحين موعد “الكان”

يبتعد اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس عن المنافسات الرّسمية، لِمدّة تترواح ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع من الآن.

جاء ذلك وفقا لِما ذكرته صحيفة “كورييري دل ميتزوجورنو” الإيطالية، الثلاثاء.

ويشكو صانع الألعاب آدم الوناس إصابة على مستوى الفخذ اليمنى، تعرّض لها السبت الماضي.

وتعني مدّة شهر من الغياب، احتمال عدم مشاركة آدم الوناس في مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام جيبوتي وبوركينا فاسو في النصف الأوّل من نوفمبر المقبل، بِرسم آخر جولتَين من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022. عِلما أن متوسط ميدان هجوم نابولي لم يلعب أيّ لقاء مع “الخضر”، في إطار تأهيليات المونديال.

وقد يعود آدم الوناس إلى “محاربي الصّحراء” لمّا يُشاركون في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، ما بين مطلعَي جانفي وفيفري المقبلَين. أو ربّما قبل ذلك بِقليل في أواخر ديسمبر القادم، في حال تنظيم مقابلة أو مقابلتَين ودّيتَين للمنتخب الوطني، وأيضا إذا استلم دعوة المسؤول الفني الأوّل جمال بلماضي.