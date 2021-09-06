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رياضة

آدم الوناس كاد يرحل والمدرب يُهرول لِإقناعه بِالبقاء

علي بهلولي
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آدم الوناس كاد يرحل والمدرب يُهرول لِإقناعه بِالبقاء

كاد اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس ينتقل في الأيّام القليلة الماضية، إلى فريقَي ميلان آسي الإيطالي أو أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

ومازال صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) يرتبط مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

وأبدى مسؤولو ناديَي الميلان ومرسيليا تحمّسا شديدا، من أجل شراء عقد الدولي الجزائري.

من جهته، أعطى آدم الوناس موافقته على تغيير الأجواء، كما ذكرته صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن. مُشيرة إلى أن الدولي الجزائري ملّ من وضعية “اللاعب الاحتياطي”.

وأضافت أن التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي تدخّل على الفور، وبرمج لقاءً مع آدم الوناس، وأشاد بِقدراته الفنية، وأكّد له بِأنه سيتسفيد من فرص اللّعب في الموسم الجديد.

كما طلب مدرب فريق نابولي من الدولي الجزائري البقاء، وصرف النّظر عن خوض تجربة احترافية جديدة.

ونقل المصدر ذاته كلام المدرب لوتشانو سباليتي للاعب آدم الوناس: “ابقَ معنا، نعلم أنك ستمنحنا دعما فنّيا قويا”.

وكتبت الجريدة الإيطالية تصف الدولي الجزائري: “آدم الوناس لاعب موهوب، وسيُوظّفه المدرب سباليتي في البطولة. هو لاعب يحمل مواصفات المهاجم العصري، لكن طاقاته لم تُستغلّ على نحوٍ أمثلٍ بعد”.

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