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رياضة

آدم الوناس مُرشّح لِتعويض فيغولي

علي بهلولي
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آدم الوناس مُرشّح لِتعويض فيغولي

دخل فريق قلعة السرايا التركي سباق انتداب اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وترغب إدارة نادي قلعة السرايا في تسريح اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي هذه الصائفة، وتعويضه بِمواطنه آدم الوناس. كما ذكرته تقارير صحفية تركية صادرة، الخميس.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.

وقبل فريق قلعة السرايا، كان ناديا بشكتاش بطل تركيا وميلان آسي الإيطالي قد أدرجا اسم آدم الوناس، ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغبان في انتدابهم هذه الصائفة.

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