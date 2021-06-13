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رياضة

آدم الوناس وجديد سوق الانتقالات الصيفية

علي بهلولي
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آدم الوناس وجديد سوق الانتقالات الصيفية

مازال المستقبل الكروي الاحترافي للاعب الدولي الجزائري آدم الوناس غامضا، بعد رفع ستار سوق الانتقالات الصيفية.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.

وترغب إدارتا ناديَي سامبدوريا الإيطالي وأولمبياكوس بطل اليونان، في انتداب آدم الوناس هذه الصائفة.

وبِالمقابل، يُريد الدولي الجزائري مواصلة المغامرة مع نادي نابولي، الذي انضمّ إليه صيف 2017. كما جاء في تقرير لِصحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية نشرته، الأحد. التي أضافت أن التقني لوتشانو سباليتي المدرب الجديد لِفريق نابولي، مازال لم يتّخذ بعد قرارا نهائيا، يتعلّق بِالاحتفاظ بِلاعبه الجزائري أو تسريحه.

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