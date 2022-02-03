آدم الوناس يتنفّس

تنفّس اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، الخميس، الصّعداء. بعد تماثله للشفاء من إصابة بِفيروس “كورونا”.

وأخبر طبيب نادي نابولي لاعبه آدم الوناس بِأن نتائج فحص الكشف عن فيروس “كورونا” جاءت سلبية، ويُمكنه العودة إلى التدريبات والمنافسات. كما ذكرته إدارة النادي الإيطالي في بيان لها نشرته، الخميس.

وكانت إصابة على مستوى الكاحل وبعدها بِسبب فيروس “كورونا” ثم متاعب في القلب، قد أجبرت آدم الوناس على عدم خوض أيّ لقاء مع المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، رغم سفريته إلى هذا البلد. وبعد نهاية مشوار “الخضر” في “الكان” وعودته إلى إيطاليا، ركن آدم الوناس إلى العلاج والرّاحة.