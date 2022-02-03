-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

آدم الوناس يتنفّس

علي بهلولي
  • 625
  • 0
آدم الوناس يتنفّس

تنفّس اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، الخميس، الصّعداء. بعد تماثله للشفاء من إصابة بِفيروس “كورونا”.

وأخبر طبيب نادي نابولي لاعبه آدم الوناس بِأن نتائج فحص الكشف عن فيروس “كورونا” جاءت سلبية، ويُمكنه العودة إلى التدريبات والمنافسات. كما ذكرته إدارة النادي الإيطالي في بيان لها نشرته، الخميس.

وكانت إصابة على مستوى الكاحل وبعدها بِسبب فيروس “كورونا” ثم متاعب في القلب، قد أجبرت آدم الوناس على عدم خوض أيّ لقاء مع المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، رغم سفريته إلى هذا البلد. وبعد نهاية مشوار “الخضر” في “الكان” وعودته إلى إيطاليا، ركن آدم الوناس إلى العلاج والرّاحة.

مقالات ذات صلة
هكذا فضل “السلطان” بلايلي أوروبا على البقاء في الخليج

هكذا فضل “السلطان” بلايلي أوروبا على البقاء في الخليج

الميلان يقترح على بن ناصر رفع أجرته إلى هذا الرّقم

الميلان يقترح على بن ناصر رفع أجرته إلى هذا الرّقم

وفاة المدرب الذي أحرز كأس الجمهورية عام 1991

وفاة المدرب الذي أحرز كأس الجمهورية عام 1991

هجوم جزائري على صفحات نادي بريست بسبب بلايلي

هجوم جزائري على صفحات نادي بريست بسبب بلايلي

بلماضي: زوبا مُعلّم وأسطورة في عالم كرة القدم

بلماضي: زوبا مُعلّم وأسطورة في عالم كرة القدم

رونالدو: روماريو كان يأمرنا بِتنظيف حذائه وإحضار القهوة!

رونالدو: روماريو كان يأمرنا بِتنظيف حذائه وإحضار القهوة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد