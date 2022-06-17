آدم الوناس يتّخذ هذا القرار

آدم الوناس في تدريبات "الخضر" بِالعاصمة القطرية الدوحة، سهرة الـ 11 من جوان الحالي.

اتّخذ اللاعب الجزائري آدم الوناس متوسط ميدان هجوم فريق نابولي الإيطالي، الجمعة، قرارا بِخصوص مستقبله الكروي الاحترافي.

ويرتبط آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وعرضت إدارة نادي نابولي على آدم الوناس مُقترح تجديد العقد، ولكن الدولي الجزائري رفضه. كما ذكرته صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، الجمعة.

وكان آدم الوناس في الموسم المُنقضي، قد اكتفى بِخوض مقابلتَين فقط أساسيا مع فريقه نابولي، في بطولة إيطاليا ورابطة أبطال أوروبا، بينما لم يلعب أيّ لقاء في الكأس المحلّية. وبِالتالي لا يُريد الدولي الجزائري تكرار هذه التجربة السيّئة.

ويوجد فريقا مونزا وتورينو الإيطاليان في أفضل رواق، لِانتداب آدم الوناس في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا للمصدر ذاته. مع الإشارة إلى أن نادي مونزا صعد مُؤخّرا إلى القسم الأوّل.

فشل صفقة

فشلت صفقة تحويل اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خطّطت لها إدارة فريقه نابولي الإيطالي.

واقترحت إدارة نادي نابولي على نظيرتها من فريق أودينيزي الإيطالي الصفقة التالية: دفع مبلغ 25 مليون أورو، إضافة إلى تحويل آدم الوناس، نظير جلب المهاجم الإسباني جيرارد دولوفو.

وتعني هذه الصفقة أن مسؤولي نادي نابولي أبدوا استعدادهم لِدفع مبلغ 33 مليون أورو، من أجل الإستفادة من خدمات جيرارد دولوفو. ذلك أنهم حدّدوا في تاريخ سابق سعر آدم الوناس بـ 8 ملايين أورو.

ويرتبط جيرارد دولوفو (28 سنة) مع نادي أودينيزي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الفصل ذاته من 2024.

ورفضت إدارة نادي أودينيزي هذه الصفقة، كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الأربعاء.

تحديد سعر

اشترطت إدارة نادي نابولي استلام مبلغ 8 ملايين أورو، نظير تسريح آدم الوناس هذه الصائفة. كما ذكرته صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، الأحد. التي أضافت أن مسؤولي النادي المحلّي تورينو مُتحمّسون لِانتداب الدولي الجزائري.

وفي سياق ذي صلة، تقدّمت إدارة نادي سامبدوريا الإيطاليا بِعرض إلى نظيرتها من فريق نابولي، يقضي بِجلب آدم الوناس هذه الصائفة، لكن بِصيغة الإعارة. استنادا إلى تقرير نشرته الصحيفة المحلّية “لا غازيتا ديلو سبورت”، الأحد.

ويوجد آدم الوناس حاليا رفقة المنتخب الوطني الجزائري بِالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يستعدّ رفقة زملائه لِمواجهة نظرائهم الإيرانيين ودّيا، مساء الأحد.