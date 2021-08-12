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رياضة

آدم الوناس يرفض عرضا كنديا بـ 13 مليون أورو

علي بهلولي
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آدم الوناس يرفض عرضا كنديا بـ 13 مليون أورو

رفض اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس عرضا، تقدّمت به إدارة نادي إمباكت مونريال الكندي، التي ينشط فريقها الكروي في بطولة البلد الجار أمريكا.

واقترحت إدارة نادي إمباكت مونريال الكندي مبلغ 13 مليون أورو، للاستفادة من خدمات آدم الوناس.

ووافق المسؤول أوريليو دي لاورينتس رئيس نادي نابولي على العرض، لكن الدولي الجزائري رفضه. كما ذكرته الصحيفة الإيطالية “لا غازيتا ديلو سبورت”، الخميس.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

ويكون آدم الوناس قد تجنّب تجربة مواطنه متوسط الميدان سفير تايدر، الذي التحق بِفريق إمباكت مونريال الكندي في عام 2018، فتدهور مستواه الفني، وفقد منصبه الدولي مع المنتخب الوطني الجزائري. مثلما تفادى صانع الألعاب فريد بولحية عرضا استلمه من البطولة الأمريكية.

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