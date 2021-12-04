آدم الوناس يعود بعد غياب اقترب من مدّة شهر

عاد اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس متوسط الميدان الهجومي لِفريق نابولي الإيطالي سهرة السبت، إلى أجواء المنافسات الرسمية.

ولم يلعب آدم الوناس أيّ لقاء منذ خوضه مع المنتخب الوطني الجزائري مواجهة جيبوتي بِمصر، في الـ 12 من نوفمبر الماضي، لِحساب تصفيات كأس العالم 2022. وبعدها ركن إلى العلاج والراحة بِسبب تعرّضه لإصابة عضلية، ولمّا تماثل للشفاء عاد إلى العلاج مرّة أخرى بِسبب الزّكام.

وخسر فريق نابولي سهرة السبت بِنتيجة (2-3) أمام المضيف نادي أطلنطا، في إطار الجولة الـ 16 من عمر البطولة الإيطالية.

ودخل آدم الوناس إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 67، وحينها كان فريقه نابولي مُتخلّفا في النتيجة بـ (2-3).

وبِخصوص المدافع الجزائري فوزي غلام، فقد تابع مواجهة نادي أطلنطا من دكّة بدلاء فريقه نابولي.

وتجمّد رصيد فريق نابولي بعد هذه الخسارة عند النقطة الـ 36، مُتموقعا في الرّتبة الـ 3. ويشغل نادي أطلنطا المركز الـ 4 بِمجموع 34 نقطة.