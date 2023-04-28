آدم الوناس يعود بعد غياب دام شهرا

يعود اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس إلى المنافسات الرّسمية، بعد غياب اقترب من فترة الشهر.

ولم يلعب آدم الوناس أيّ لقاء رسمي منذ الـ 2 من أفريل الحالي، بِسبب تعرّضه لِإصابة على مستوى الفخذ.

وخلال فترة الإصابة، غاب صانع الألعاب الجزائري عن ثلاث مقابلات رسمية لِفريقه ليل الفرنسي.

وأعلن التقني باولو فونسيكا مدرب فريق ليل الفرنسي، الجمعة، عن قائمة لاعبيه الذين سيخوضون مواجهة نادي أجاكسيو، وقد ضمّت اسم آدم الوناس.

وتُجرى المباراة هذا السبت، بِرسم الجولة الـ 33 من عمر البطولة الفرنسية.