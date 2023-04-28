-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

آدم الوناس يعود بعد غياب دام شهرا

علي بهلولي
  • 45
  • 0
آدم الوناس يعود بعد غياب دام شهرا
ح.م
آدم الوناس في آخر حصّة تدريبية لِفريقه ليل.

يعود اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس إلى المنافسات الرّسمية، بعد غياب اقترب من فترة الشهر.

ولم يلعب آدم الوناس أيّ لقاء رسمي منذ الـ 2 من أفريل الحالي، بِسبب تعرّضه لِإصابة على مستوى الفخذ.

وخلال فترة الإصابة، غاب صانع الألعاب الجزائري عن ثلاث مقابلات رسمية لِفريقه ليل الفرنسي.

وأعلن التقني باولو فونسيكا مدرب فريق ليل الفرنسي، الجمعة، عن قائمة لاعبيه الذين سيخوضون مواجهة نادي أجاكسيو، وقد ضمّت اسم آدم الوناس.

وتُجرى المباراة هذا السبت، بِرسم الجولة الـ 33 من عمر البطولة الفرنسية.

مقالات ذات صلة
ماندريا: “الخضر” قادرون على التتويج الإفريقي في كوت ديفوار

ماندريا: “الخضر” قادرون على التتويج الإفريقي في كوت ديفوار

بلايلي يردّ على إدارة نادي أجاكسيو

بلايلي يردّ على إدارة نادي أجاكسيو

“الخضر” من أجل اللقب الإفريقي الأول والمشاركة في مونديال 2023

“الخضر” من أجل اللقب الإفريقي الأول والمشاركة في مونديال 2023

محرز وزملاؤه يتجاوزون بِنجاح أخطر مُنعرج في “البريمرليغ”

محرز وزملاؤه يتجاوزون بِنجاح أخطر مُنعرج في “البريمرليغ”

بِالفيديو: سعيود يُكرم “حاتم الطّائي” بِفوز

بِالفيديو: سعيود يُكرم “حاتم الطّائي” بِفوز

سفارة اليابان بِالجزائر تُكرّم سليمة سواكري

سفارة اليابان بِالجزائر تُكرّم سليمة سواكري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد