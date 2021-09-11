آدم الوناس يفكّ لغز “السيّدة العجوز”!

أشاد التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي مساء السبت، بِالأداء الذي قدّمه لاعبه الدولي الجزائري آدم الوناس أمام نادي جوفانتوس.

وفاز فريق نابولي بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي “السيّدة العجوز”، بِرسم الجولة الثالثة من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد.

ودخل آدم الوناس إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه نابولي مُنهزما بِهدف لِصفر.

وقال المدرب لوتشانو سباليتي في تصريحات للصحافة بعد نهاية المباراة: “في الشوط الثاني أدخلنا آدم الوناس وطلبنا منه شغل منصب صانع ألعاب إضافي. ووفّق في المهمّة التي أُوكلت إليه، واستطعنا بِواسطته إيجاد المخرج، وحصد نقاط المباراة”.

أمّا الإعلامي الإيطالي أمبيرتو كيارييلو، فقال: “المدرب سباليتي خانته الشجاعة وترك آدم الوناس احتياطيا، وفجأة استفاق ومنحه الفرصة عند انطلاق الشوط الثاني. الحق يُقال، إن آدم الوناس ساهم بِقوّة في تمكّن نابولي من الفوز على جوفانتوس”.

وبات فريق نابولي بعد هذا الانتصار، يتصدّر لائحة الترتيب بِرصيد 9 نقاط، ويشغل نادي جوفانتوس الرّتبة الـ 16 بِنقطة واحدة.

في سياق آخر، اعترف المدير الرياضي لِنادي نابولي كريستيانو جونتولي، بِأن عدم تسريح المدافع الجزائري فوزي غلام في سوق الانتقالات الصيفية، سببه مالي بحت.

وأوضح جونتولي أن كل المدافعين الذين تفاوض معهم لِجلبهم إلى فريقه نابولي، بالغوا في رفع سقف المطلب المالي. وهو ما أجبره على طيّ الملفّ، وعدم بيع فوزي غلام (الاحتفاظ به).

وأضاف المدير الرياضي لِنادي نابولي أن فوزي غلام يتدرّب بِانتظام، وأن عودته إلى المنافسات الرّسمية اقتربت كثيرا.