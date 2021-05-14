آدم الوناس يملك موهبة “ربّانية” ومكانه في فريق كبير

في أحدث تصريحات لِمدرب كروتوني

أشاد التقني سيرسي كوزمي مدرب فريق كروتوني الإيطالي، بِعُلُوِّ كعب لاعبه الدولي الجزائري آدم الوناس.

وقال المدرب سيرسي كوزمي لِرجال مهنة الإعلام: “إذا كنتم لا تعرفون آدم الوناس، أقول لكم: إنه لاعب منحه الله موهبة كروية عظيمة. إنه أفضل لاعب في فريقي كروتوني”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدرب فريق كروتوني، بعد مباراة البطولة الإيطالية التي جمعت أشباله بِنظرائهم من الضيف نادي هيلاس فيرونا، مساء الخميس. ونقلت تفاصيله الصحافة المحلية.

وأضاف المدرب سيرسي كوزمي: “آدم الوناس يُمكنه أن ينجح في مشواره الكروي، إذا اعتنى بِجانبه الصحي (الإصابات). صراحة، آدم الوناس يستحق اللعب في فريق كبير”.

وتعرّض آدم الوناس في الموسم الحالي لِخمس إصابات (بِاحتساب فيروس “كورونا”)، أجبرته على الابتعاد عن الميادين، والاكتفاء بِخوض 13 مباراة فقط، من أصل 36 مواجهة خاضها فريق كروتوني في البطولة الإيطالية.

وأبدع الدولي الجزائري في مباراة فريقه كروتوني والضيف نادي هيلاس فيرونا، وساهم بِقوّة في حصد الفوز بِنتيجة (2-1)، حيث سجّل هدفا وصنع آخر.

ويلعب متوسط الميدان الهجومي آدم الوناس (24 سنة) لِفريق كروتوني مُعارا منذ فيفري الماضي، وسيعود في جويلية المقبل إلى نادي نابولي الإيطالي، الذي يملك عقده حتى صيف 2022.