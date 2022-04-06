آدم الوناس.. ينام على إصابة ويستيقظ على أخرى!

يكاد يتحوّل لفظ “الإصابة” إلى كلمة مرادفة “آدم الوناس”، متوسط ميدان هجوم المنتخب الوطني الجزائري ونادي نابولي الإيطالي.

وتعوّد الجمهور الجزائري على إصابة آدم الوناس، كلّما يحين موعد مباراة لـ “الخضر”، أو منافسة كبيرة.

وكانت الإصابة قد أبعدت آدم الوناس عن خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا في جانفي الماضي، رغم تنقلّه مع زملائه في المنتخب الوطني إلى الكاميرون. ثم سقط في المطبّ ذاته، وغاب عن مواجهتَي “الأسود الجموحة” في الأيّام القليلة الماضية.

وبِلغة الأرقام، تعرّض هذا اللاعب – البالغ من العمر 25 سنة – لِثماني إصابات في الموسم الحالي، أي بِمعدّل إصابة في كلّ شهر، تقريبا. آخرها كانت على مستوى الفخذ في الـ 18 من مارس الماضي، أجبرته على العلاج ثم خوض التدريبات على انفراد، إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

ويُنسب المُختصّون في الطبّ الرياضي تعدّد الإصابات، إلى مشكل في البنية الجسدية للاعب، كأن تكون أوتار الرّكبة – مثلا – ليّنة وهشّة (سريعة العطب). أو خضوعه لِتدريبات عشوائية في بداية مشواره لدى الفئات الصغرى، ومعلوم أن هذا الصنف مُهمّش مقارنة بِالأواسط والأكابر. أو ميل اللاعب إلى السّهر والتدخين ومشتقاته، وأيضا عدم اعتنائه بِالجانب الصحي (نوعية الطعام، توقيت تناوله…)، مثلما يتسبّب مران تحمية العضلات “الخاطئ” في الإصابات.