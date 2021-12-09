آدم الوناس يُسجّل ويتأهّل

ساهم اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس مساء الخميس، في تأهيل فريقه نابولي الإيطالي للدور الـ 16 من عمر منافسة الدوري الأوروبي.

وفاز فريق نابولي الإيطالي بِنتيجة (3-2) على الضيف نادي ليستر سيتي الإنجليزي، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وسجّل صانع الألعاب آدم الوناس أوّل هدف في هذه المباراة، لِمصلحة فريقه نابولي عند الدقيقة الـ 4.

ورفع آدم الوناس غلّته إلى هدفَين بِزيّ فريق نابولي، في الدوري الأوروبي للموسم الحالي. عِلما أن الدولي الجزائري خاض مباراة واحدة فقط أساسيا في هذه المنافسة.

وعن الفوج ذاته، فاز فريق سبارتاك موسكو الروسي خارج القواعد بِهدف لِصفر، على نادي ليجيا البولوني.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- سبارتاك موسكو الروسي 10ن

2- نابولي الإيطالي 10ن

3- ليستر سيتي الإنجليزي 8ن

4- ليجيا البولوني 6ن

وهكذا تأهّل فريق سبارتاك موسكو للدور ثمن النهائي من عمر منافسة الدوري الأوروبي، مقابل الدور الـ 16 لِنادي نابولي، ويتحوّل فريق ليستر سيتي إلى المسابقة الثالثة والمُستحدثة بِاسم دوري المؤتمر الأوروبي، بينما خرج نادي ليجيا من السباق.

وعلى غرار آدم الوناس، تأهّل 3 لاعبين دوليين جزائريين آخرين، وهم: المهاجم إسلام سليماني من ليون الفرنسي، وزميله بِالخط نفسه سعيد بن رحمة من وست هام الإنجليزي، والجناح سفيان فغولي من قلعة السرايا التركي.

ووجب التوضيح هنا أن لوائح المنافسة تقول إن فرق مثل ليون الفرنسي ووست هام الإنجليزي وقلعة السرايا التركي، تأهّلت للدور ثمن النهائي من عمر منافسة الدوري الأوروبي، بعد تصدّرها لائحة الترتيب في أفواجها خلال مرحلة المجموعات. بينما تأهّلت فرق أخرى مثل نابولي إلى الدور الـ 16، بِسبب تموقعها في الرّتبة الثانية خلال دور المجموعات، وستلعب أمام منافسين احتلّوا المركز الثالث في المسابقة الأولى رابطة أبطال أوروبا، على غرار برشلونة الإسباني ودورتموند الألماني وبورتو البرتغالي.

وتفوّق سبارك موسكو على نابولي رغم جمعهما رصيد النقاط نفسه، بِسبب خسارة النادي الإيطالي بِميدانه ذهابا (2-3)، وأيضا إيابا خارج القواعد (1-2).

وتُسحب قرعة الدور الـ 16 من عمر منافسة الدوري الأوروبي الإثنين المقبل، في حين تُجرى مقابلات الذهاب بِتاريخ الـ 17 من فيفري 2022، وتُقام مواجهات العودة في الـ 24 من الشهر ذاته. بينما بُرمج الدور ثمن النهائي في مارس 2022.