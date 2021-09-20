آدم الوناس يُشارك في مُواجهتَي النيجر

يعود اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس إلى صفوف “محاربي الصحراء”، في مواجهتَي النيجر بِتاريخَي الـ 8 والـ 12 من أكتوبر المقبل، ضمن إطار تصفيات كأس العالم 2022.

وكان صانع ألعاب فريق نابولي الإيطالي قد غاب عن مواجهتَي “الخضر” أمام جيبوتي وبوركينا فاسو، مطلع الشهر الحالي. بعد أن تركه الناخب الوطني جمال بلماضي، لِانشغال آدم الوناس بِسوق الانتقالات. وقبل ذلك، حضر الودّيات الثلاث لِجوان المُنصرم، وسجّل هدفا ضد موريتانيا.

وقال آدم الوناس في تصريحات للصحافة الإيطالية قبيل مباراة فريقه نابولي والمضيف أودينيزي مساء الإثنين: “مازال ينتظرنا كثير من العمل، قبل الالتحاق بِالمنتخب الوطني الجزائري”.

ويلعب آدم الوناس وفريقه نابولي أربع مقابلات، ما بين هذا الخميس والـ 3 من أكتوبر المقبل، في بطولة إيطاليا والدوري الأوروبي. ثم يلتحق بِتربّص المنتخب الوطني الجزائري استعدادا لِمواجهتَي النيجر.

ودخل آدم الوناس إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 81، وحينها كان فريقه نابولي مُتفوّقا على أودينيزي بِثلاثية نظيفة، قبل أن تنتهي المباراة بِحصّة (0-4).

وانفرد نابولي بِريادة الترتيب بعد هذا الفوز السّاحق، حيث يجمع 12 نقطة، مُتقدّما عن المُطاردَين الإنتر والميلان بِفارق نُقطتَين. ويشغل نادي أودينيزي المركز الـ 8 بِرصيد 7 نقاط. بعد مرور 4 جولات من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد.

وفي سؤال آخر عن مشاركته بديلا في فريق نابولي، قال الدولي الجزائري إنه يحترم قرارات المدرب لوتشانو سباليتي، ومُستعدّ لتأدية دور اللاعب الأساسي متى استفاد من هذا الامتياز (لم يلعب أيّ لقاء أساسيا هذا الموسم).

وعن بقائه في نادي نابولي، ذكرت الصحيفة الإيطالية الشهيرة “كورييري ديلو سبورت”، في تقرير لها نشرته، الإثنين، أن المدرب سباليتي هو مَن أقنع آدم الوناس بِعدم تغيير الأجواء، وقال له: “أن تبقى في فريق نابولي، فمعنى هذا أن الفرجة مضمونة لِجمهورنا العريض”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن آدم الوناس (24 سنة) استلم عروضا من نوادي الميلان وأطلنطا الإيطاليَين (يخوضان رابطة أبطال أوروبا نسخة 2021-2022) ومرسيليا الفرنسي (يلعب الدوري الأوروبي للموسم الجاري). عِلما أن مدّة عقد الدولي الجزائري مع فريق نابولي تنقضي في صيف 2023.