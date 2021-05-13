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رياضة
البطولة الإيطالية

آدم الوناس يُشبع فيرونا حلوى العيد!

علي بهلولي
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آدم الوناس يُشبع فيرونا حلوى العيد!
آدم الوناس (الأرشيف)

سطع نجم اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس سهرة الخميس، في مباراة فريقه كروتوني والضيف نادي هيلاس فيرونا.

وفاز فريق كروتوني في هذه المباراة بِنتيجة (2-1)، لِحساب الجولة الـ 36 من عمر البطولة الإيطالية.

وسجّل آدم الوناس الهدف الأوّل في الدقيقة الثانية، وصنع الهدف الأخير بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 75. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع صانع الألعاب آدم الوناس غلّته إلى 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة، بِزيّ فريق كروتوني في البطولة الإيطالية للموسم الحالي.

وتألّق آدم الوناس في هذه المباراة، وكان أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر.

وبات فريق كروتوني بعد هذا الانتصار، يشغل المركز الـ 19 وقبل الأخير بِرصيد 21 نقطة. ويتموقع نادي هيلاس فيرونا في الرّتبة الـ 10 بِمجموع 43 نقطة. قبل جولتَين عن إسدال ستار البطولة الإيطالية.

وكان نزول فريق كروتوني (رفقة بارما) إلى الدرجة الثانية قد تأكّد مُؤخّرا، وعليه سيعود آدم الوناس (24 سنة) لاحقا إلى نادي نابولي الإيطالي، الذي يملك عقده حتى صيف 2022.

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