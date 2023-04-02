آدم الوناس يُصاب مرّة أخرى

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس بعد ظهيرة الأحد مرّة أخرى للإصابة.

واضطرّ متوسّط الميدان الهجومي آدم الوناس إلى مغادرة أرضية الميدان، بعد 30 دقيقة من انطلاق مباراة فريقه ليل والضّيف نادي لوريون، بِرسم الجولة الـ 29 من عمر البطولة الفرنسية. بعد أن شعر بِآلام على مستوى الفخذ.

وبات آدم الوناس وقد تعرّض للإصابة الرابعة هذا الموسم (بِاحتساب الزّكام)، عِلما أن الإصابات الثلاث الأولى غيّبته عن الميادين لِمدّة شهرَين، فيما يُشير تاريخ الإصابة الأخيرة إلى فترتَي منتصف جانفي ومطلع مارس الماضيَين.