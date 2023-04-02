-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

آدم الوناس يُصاب مرّة أخرى

علي بهلولي
  • 137
  • 0
آدم الوناس يُصاب مرّة أخرى
ح.م

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس بعد ظهيرة الأحد مرّة أخرى للإصابة.

واضطرّ متوسّط الميدان الهجومي آدم الوناس إلى مغادرة أرضية الميدان، بعد 30 دقيقة من انطلاق مباراة فريقه ليل والضّيف نادي لوريون، بِرسم الجولة الـ 29 من عمر البطولة الفرنسية. بعد أن شعر بِآلام على مستوى الفخذ.

وبات آدم الوناس وقد تعرّض للإصابة الرابعة هذا الموسم (بِاحتساب الزّكام)، عِلما أن الإصابات الثلاث الأولى غيّبته عن الميادين لِمدّة شهرَين، فيما يُشير تاريخ الإصابة الأخيرة إلى فترتَي منتصف جانفي ومطلع مارس الماضيَين.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. هفوة من حارس دورتموند تمنح البايرن هدفا من منتصف الملعب

بالفيديو.. هفوة من حارس دورتموند تمنح البايرن هدفا من منتصف الملعب

بِالفيديو: شعيبي وذكريات حصّة “الأرض والفلاح”!

بِالفيديو: شعيبي وذكريات حصّة “الأرض والفلاح”!

شباب قسنطينة يقترب من الرّائد بلوزداد

شباب قسنطينة يقترب من الرّائد بلوزداد

جائزتان لـ “قادري”

جائزتان لـ “قادري”

هذا ما قاله مدرب الوداد المغربي عن مباراة شبيبة القبائل

هذا ما قاله مدرب الوداد المغربي عن مباراة شبيبة القبائل

كم تستفيد الرابطة بعد بثّ “الفيفا” لِمقابلات البطولة الوطنية إلكترونيا؟

كم تستفيد الرابطة بعد بثّ “الفيفا” لِمقابلات البطولة الوطنية إلكترونيا؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد