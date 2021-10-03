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رياضة

آدم الوناس يُصاب ويغيب عن مواجهتَي النيجر

علي بهلولي
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آدم الوناس يُصاب ويغيب عن مواجهتَي النيجر

يغيب اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس عن مواجهتَي “الخضر” والنيجر، في الـ 8 والـ 12 من أكتوبر الحالي. بِداعي الإصابة.

ويشكو آدم الوناس إصابة على مستوى الفخذ اليمنى تعرّض لها في تدريبات فريقه نابولي، السبت. وقد تأكّد عدم إمكانية خوضه المنافسات الرّسمية بعد فحص طبي أجراه، الأحد. كما جاء في بيان نشرته إدارة ناديه الإيطالي.

وغاب صانع الألعاب الجزائري عن مباراة البطولة الإيطالية، التي تجمع بين فريقه نابولي والمضيف نادي فيورنتينا في هذه اللّحظات (مساء الأحد).

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد أدرج، السبت، اسم آدم الوناس ضمن قائمة تضمّ 25 لاعبا في صفوف “محاربي الصحراء”، استعدادا لِمواجهتَي النيجر.

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