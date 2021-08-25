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رياضة

آدم الوناس يُفضّل هذا النادي

علي بهلولي
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آدم الوناس يُفضّل هذا النادي

يرغب اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس هذه الأيّام، في الانتقال إلى فريق مرسيليا الفرنسي.

جاء ذلك بعد أن اقتنع آدم الوناس أنه سيكون لاعبا بديلا وليس أساسيا، في تشكيل التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي الإيطالي. كما أن الدولي الجزائري يعرف جيّدا البطولة الفرنسية، البلد حيث يُقيم أهله.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

وتتفاوض إدارتا ناديَي نابولي ومرسيليا حاليا لِتحويل آدم الوناس، كما ذكرته تقارير صحفية محلية صادرة، الأربعاء. التي أضافت أن مسؤولي الفريق الفرنسي أبدوا استعدادهم لِدفع مبلغ 13 مليون أورو، نظير جلب الدولي الجزائري.

ويُراقب فريق تورينو الإيطالي المفاوضات، على أمل تعثّرها والاستفادة من خدمات الدولي الجزائري. استنادا إلى المصادر ذاتها.

هذا وغاب آدم الوناس، الأربعاء، عن تدريبات فريقه نابولي. وفسّر المدرب سباليتي الأمر بِشعور الدولي الجزائري بِالإجهاد.

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