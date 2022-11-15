آدم الوناس يُوضّح

قدّم اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس توضيحات، بِخصوص غيابه عن ودّيتَي “الخضر” أمام مالي والسويد.

ومعلوم أن الناخب الوطني جمال بلماضي وجّه الدّعوة إلى صانع الألعاب آدم الوناس، للمشاركة في هاتَين المقابلتَين.

وقال آدم الوناس إن التقني البرتغالي باولو فونسيكا مدربه في فريق ليل الفرنسي، طلب منه عدم خوض مواجهتَي مالي والسويد.

وأضاف الدولي الجزائري في أحدث تصريحات نشرتها الصحيفة الفرنسية “لو بوتي ليلوا”، أنه يعاني إجهادا وتراجعا من ناحية اللّياقة البدنية في الفترة الأخيرة، وهو ما أجبر مدربه فونسيكا على اتّخاذ هذا القرار.

ومنحت “الفيفا” في الأيّام القليلة الماضية للأندية رخصة عدم تسريح لاعبيها، بِشرط الانتماء إلى منتخب لم يتأهّل لِكأس العالم بِقطر.

وحضر آدم الوناس ودّيتَي الجزائر أمام غينيا كوناكري ونيجيريا في أواخر سبتمبر الماضي، فشارك أساسيا في المقابلة الأولى، واستُبدل في الدقيقة الـ 72، وخاض المواجهة الأخيرة بديلا انطلاقا من الدقيقة الـ 67. وعقب ذلك، شارك في 7 مقابلات مع فريقه ليل في البطولة الفرنسية، أغلبها أساسيا.

ولعب آدم الوناس آخر مباراة له بعد ظهيرة الأحد الماضي، أساسيا مع فريقه ليل في مواجهة الزائر نادي أونجي، بِرسم منافسة البطولة الفرنسية. ويركن حاليا إلى الرّاحة التي تدوم إلى غاية الـ 28 من ديسمبر المقبل، بِسبب إيقاف المنافسات المحلّية هناك، نظرا لِمشاركة منتخب فرنسا في كأس العالم بِقطر.