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رياضة

آدم رجم يلتحق بنادي مودرن سبور المصري

ع.ع
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آدم رجم يلتحق بنادي مودرن سبور المصري

انضم لاعب الوسط الهجومي الجزائري، آدم رجم، إلى نادي مودرن سبور قادما من فريق شبيبة القبائل، بحسب ما كشف عنه النادي الناشط في الرابطة الأولى المصرية لكرة القدم،، دون الكشف عن مدة العقد.

وكان رجم (28 سنة) قد التحق بـ”الكناري” في جانفي 2023 قادما من أتليتيك بارادو، حيث خاض 63 مباراة مع الشبيبة مسجلا ستة أهداف.

ويعد خريج فريق شباب قسنطينة ثاني لاعب جزائري يلتحق بالبطولة المصرية هذه الصائفة بعد المهاجم منذر طمين صاحب الـ23 عاما القادم من “السياسي” والملتحق بالنادي المصري البورسعيدي الذي يلعب له الجزائري الآخر عبد الرحيم دغموم. وبقيادة المدرب الجزائري، عبد الحق بن شيخة، انتظر مودرن سبور الجولات الأخيرة لضمان بقائه في البطولة المصرية المحترفة خلال الموسم المنقضي (2024-2025.

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