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رياضة

آدم زرقان اللاعب المنقذ

الشروق الرياضي
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آدم زرقان اللاعب المنقذ

أشاد موقع “وال فوت” البلجيكي، بالدور الكبير الذي يلعبه الدولي الجزائري آدم زرقان في صفوفه نادي شارلوروا لكرة القدم، بعد ما قاد ناديه للفوز على نادي جينك من خلال توقيعه لهدف الفوز في المباراة، ولعبه أدوارا دفاعية قوية تمكن من خلالها تعطيل هجمات الفريق المنافس، في البطولة البلجيكية للقسم الأول.

وبفضل أدائه المميز، حاز آدم زرقان الذي وصفته الصحافة البلجيكية بلقب “اللاعب المنقذ” لفريقه، على جائزة رجل المباراة، نظير ما قدمه من مردود كبير خلال اللقاء وخاصة الهدف الذي سجله والذي منح به الفوز لفريقه، ما يؤكد أنه استعاد إمكاناته بشكل كبير.

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