آدم زرقان ثالث أحسن لاعب عربي في البطولة البلجيكية

مدد مؤخرا عقده لسنة أخرى مع فريقه شارلوروا

اختير الدولي الجزائري ووسط ميدان نادي شارلوروا لكرة القدم، آدم زرقان، كثالث أحسن لاعب عربي في البطولة البلجيكية، في إطار الجائزة السنوية ‘الأسد البلجيكي’، بحسب ما أوردته الصحافة المحلية وتسلم زرقان جائزته خلال حفل نظم ببروكسل، في الوقت الذي كان فيه مواطنه، بلال مسعودي مهاجم نادي كورتري، مرشحا لنيل هذا اللقب.

والتحق زرقان (10 مشاركات دولية) بشارلوروا في 2021 موقعا على عقد مدته أربعة مواسم، قبل أن يمدده مؤخرا إلى سنة إضافية. والتحق أيضا بزميله السابق في نادي بارادو (الرابطة الأولى الجزائرية) نذير بن بوعلي.

ويعد لقب ‘الأسد البلجيكي’ مشروعا يتم خلاله اختيار أفضل ثلاثة لاعبين من أصل عربي ينشطون في البطولة البلجيكية وتسليمهم الجوائز في حفل رياضي. كما يعتبر مشروعا على الصعيد الوطني بالنسبة لكرة القدم البلجيكية يمس مختلف الفئات العمرية وجميع الأصناف، ويتكون أعضاء لجنة التحكيم من صحفيين رياضيين محليين (صحافة مكتوبة وسمعي بصري)، إضافة إلى أعضاء شرفيين.

للتذكير، فإن لاعبين دوليين جزائريين اثنين، يتواجدان في سجل هذه الجائزة، ويتعلق الأمر بسفيان هني بألوان نادي مالين (2016) واسحاق بلفوضيل مع فريق ستاندار لييغ.