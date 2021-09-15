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رياضة

آدم زرقان لاعب الشهر في شارل لوروا

سليم.ع
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آدم زرقان لاعب الشهر في شارل لوروا

اختير الدولي الجزائري آدم زرقان كأحسن لاعب في فريق شارل لوروا البلجيكي في شهر أوت..

وصوتت جماهير نادي شارل لوروا لآدم زرقان، نظير الأداء الراقي والمجهودات الكبيرة التي يبذلها مع ناديه، في مباريات البطولة البلجيكية، والتي تألق فيها بشكل لافت.

وتنافس اللاعب السابق لنادي بارادو مع زميله في الفريق مارتن وينسيسكي، على جائزة أحسن لاعب في الفريق لشهر أوت، بعد الأداء المميز المقدم من اللاعبين.

وتمكن زرقان من حجز مكانة أساسية له مع فريقه الجديد، رغم التحاقه المتأخر بالتحضيرات الصفية، كما نال ثقة الناخب جمال بلماضي الذي استدعاه للتربص الأخير لـ”الخضر”، حيث شارك بديلا في مباراة جيبوتي.

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