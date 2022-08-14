آدم زرقان ممرر حاسم ويقود شارلوروا لتحقيق الفوز

فيما دشّن بن ناصر موسمه برباعية مع الميلان

قاد الدولي الجزائري، آدم زرقان فريقه شارل لوروا البلجيكي لتحقيق فوز ثمين، بنتيجة هدف لصفر على حساب مضيفه نادي سوران، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر البطولة البلجيكية لكرة القدم.

وكان النجم الجزائري وراء الفوز الذي سجله شارل لوروا، من خلال التمريرة الحاسمة، على طبق، التي منحها لِزميله جاكسون تشاتشوا، الذي لم يتردّد في تجسيدها إلى هدف في الدقيقة الـ 85.

وتعد هذه التمريرة الحاسمة الثانية التي يقدّمها آدم وناس في الموسم الجديد، فيما كان أداءه في المستوى، وكان القائد الحقيقي في وسط ميدان شارلوروا.

من جهة أخرى، عرفت ذات المباراة مشاركة الجزائري الآخر، أحمد النذير بن بوعلي، الذي دخل بدوره أساسيا في صفوف فريق شارلوروا، في أول ظهور له في مباراة رسمية هذا الموسم مع ناديه الجديد. وشارك بن بوعلي في المباراة إلى غاية الدقيقة الـ 80 ليتم تعويضه، بينما خرج زرقان في الوقت بدل الضّائع.

وفي نفس اليوم، دشّن نادي ميلان الإيطالي، بقيادة نجمه الجزائري اسماعيل بن ناصر، موسمه الجديد بقوة، عندما تجاوز الضيف أودينيزي برباعية كاملة مقابل هدفين، لحساب الجولة الأولى من “الكالتشيو” الإيطالي.

وكان الدولي الجزائري كعادته القلب النابض للميلان، وقدم مباراة في القمة بسيطرته على خط الوسط بالطول والعرض.

وأبدى بن ناصر، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه رفقة فريقه في أول مشوار الموسم، من خلال نشره تغريدة وصورة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “هذه مجرد بداية والقادم أفضل”.