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رياضة

آدم زرقان : هدفي التألق في بلجيكا وكسب ثقة بلماضي

سليم.ع
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آدم زرقان : هدفي التألق في بلجيكا وكسب ثقة بلماضي

قال لاعب شارلوروا البلجيكي، آدم زرقان، أن الانتقال من نادي بارادو إلى النادي البلجيكي، كان ثمرة تسع سنوات من العمل الجاد، وأكد أن هدفه هو كسب ثقة الناخب الوطني جمال بلماضي وإفتكاك مكانة مع “الخضر”. 

آدم زرقان الذي كان حاضرا أمسية السبت في ملعب الدار البيضاء في العاصمة لمتابعة لقاء فريقه السابق نادي بارادو أمام إتحاد بلعباس، قال في تصريحات له، إن تألق عدد من لاعبي بارادو الذين نجحوا في تجربتهم الاحترافية، وتمكنوا من حجز مكانة أساسية مع “الخضر”، يشجعه على بذل كل المجهودات.

وأضاف زرقان:” تلقيت من قبل الدعوة من الناخب الوطني جمال بلماضي، لكن لم تتح لي الفرصة للمشاركة، وسأعمل على تقديم مستوى جيد مع النادي البلجيكي، واستغلال الفرصة مع “الخضر” مستقبلا”.

ويخوض آدم زرقان في  الموسم الجديد أول تجربة احترافية له، بعد انتقاله من نادي بارادو إلى شارلوروا البلجيكي، لمدة 4 سنوات، وبقيمة مالية قدرها 2.5 مليون يورو.

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