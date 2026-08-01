آدم زرقان يتوج بلقب كأس السوبر البلجيكي

شارك أساسياً وخاض أطوار المواجهة كاملة بمستوى مميز

توّج الدولي الجزائري، آدم زرقان، بلقب كأس السوبر البلجيكي مع فريقه يونيون سانت جيلواز، عقب الفوز على نادي كلوب بروج بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، في النهائي الذي احتضنه ملعب “جان بريدل” بمدينة بروج.

ولم تشهد الشوط الأولى أي أهداف رغم المحاولات من الجانبين، قبل أن يفتتح المهاجم الألماني نيكولو تريزولدي التهديف لصالح كلوب بروج في الدقيقة 49 مع بداية الشوط الثاني.

ورغم تأخرهم، عاد رفقاء زرقان في النتيجة بفضل هدف التعادل الذي سجله الأرجنتيني كيفن ماك أليستر في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة في وقتها الرسمي بالتعادل واللجوء مباشرة إلى سلسلة ركلات الترجيح وحسم اللقب.

وشارك لاعب الوسط الجزائري، صاحب الـ26 عاماً، أساسياً مع يونيون سانت جيلواز وخاض أطوار المواجهة كاملة بمستوى مميز، كما تولى تنفيذ إحدى ركلات الترجيح بنجاح لتستمر مساهمته الفعالة في قيادة فريقه نحو رفع الكأس وإضافة إنجاز جديد لسجله الكروي.

وبهذا التتويج الجديد، يواصل متوسط الميدان السابق لنادي سبورتينغ شارلروا إثراء رصيده من الألقاب في الملاعب البلجيكية، حيث يُعد هذا اللقب هو الثاني له بقميص يونيون سانت جيلواز، بعدما ساهم سابقاً في الفوز بكأس بلجيكا لسنة 2026.

ورغم البروز المستمر والتتويجات التي يحققها زرقان على الساحة الكروية البلجيكية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لحجزه مكاناً ضمن الخيارات النهائية للناخب الوطني، حيث غاب عن القائمة المشاركة مع المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم 2026.