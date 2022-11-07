آدم وناس” أخطأت بالانتقال إلى نابولي والآن أنا سعيد مع ليل”

اعتبر ذكرى التتويج بالكان الأفضل في مشوار الكروي

تحدث نجم المنتخب الوطني، آدم وناس، عن أول لقب تحصل عليه خلال مشواره الكروي لحد الآن، الذي كان مع المنتخب الوطني في صيف 2019 عندما توج ببطولة كأس أمم إفريقيا في مصر. وقال: “كانت لحظات رائعة لأن الشعب الجزائري كان متشوق لهذا التتويج، الذي تحقق بعد 29 سنة من الفوز باللقب الوحيد للجزائر في تاريخ هذه البطولة”، مضيفا: “لقد حضرنا بشكل جيد لهذه المنافسة في معسكر بقطر تحت دراجات حرارة عالية 40°، المنتخب كان متحدا”.

واعتبر ادم وناس فرحة التتويج بكأس أمم إفريقيا هي من أبرز اللحظات الجميلة التي يحتفظ بها في ذكرياته وقال: “الاحتفالات كانت كبيرة عند العودة بالكأس إلى الجزائر،قضينا 6 ساعات كاملة في الطريق من المطار إلى شوارع العاصمة رغم قصر المسافة 20 كلم فقط، كان في انتظارنا حوالي 4 مليون شخص حتى هناك من كان يرقص وسط الطريق”.

كما كشف وناس، نجم نادي ليل الفرنسي حاليا،عن تفاصيل مثيرة بخصوص مشواره الاحترافي والدور الذي لعبه المحيطون به من أجل إعادته للواجهة في حوار لصحيفة”لافوا دو نور” الفرنسية. وقال: “الخطأ الأكبر الذي قمت به في مشواري هو الانتقال إلى نابولي كنت متسرعا في التوقيع معه، كان يجب علي التريث بالبقاء في بوردو لموسم آخر”. وأضاف: “حتى لو قررت الرحيل عن بوردو، ربما كان من الأفضل لي الانتقال إلى نادي روما، حيث كنت مطلوبا لتعويض محمد صلاح الذي انتقل إلى نادي ليفربول الإنجليزي، وكنت لأحصل على فرصة اللعب مباشرة عكس ما كان عليه الحال في نابولي”.

وأوضح ادم وناس أن زوجته لعبت دورا مهما في قرار رحيله عن نادي نابولي، هذا الأخير رفض تسريحه لأي سي ميلان العام الماضي بعد تفاهمه مع الأسطورة باولو مالديني، لكن فريقه عرقل الصفقة بمطالبه الكبيرة، حيث اشترط 25 مليون أورو لبيعه. وقال: “عندما انتقلت إلى كروتوني الذي كان ينافس على تفادي الهبوط زوجتي تدخلت وطلبت مني الاستفاقة، بعدما تيقنت أنني لا ألعب في المستوى الذي أستحقه، لأجد نفسي مع فريق متواضع”.

واختتم نجم الخضر حواره بالتعبير عن الراحة التي وجدها في ليل قائلا: “الآن أنا مرتاح في نادي ليل وعائلتي سعيدة بالعودة إلى فرنسا، والآن يجب علي التركيز على تقديم أفضل ما لدي للفريق”.