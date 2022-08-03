آدم وناس أمام آخر فرصة لقيادة هجوم نابولي

بعد مغادرة البلجيكي مارتينس والإيطالي إينسيني

مصير النجم الجزائري آدم وناس، مازال مبهما إلى حد الآن، فبعد ترديد إمكانية تقمصه ألوان بعض الأندية الإيطالية المتوسطة المستوى، مثل تورينو وبولونيا وساسولو، وحتى مرسيليا في فرنسا، يقوم حاليا آدم وناس بتقديم مستويات رائعة في تحضيرات فريق الجنوب، سواء بالإبهار في المران البدني والفني، او من خلال التسجيل والتمرير الحاسم في المباريات الودية التي يجريها نابولي مع فرق متوسطة المستوى.

لم يحدث في المواسم الأخيرة وأن تعرض فريق نابولي لنزيف هجرة اللاعبين كما حدث في الميركاتو الصيفي، حتى أن الفريق مجبر على تغيير تشكيلته بالكامل والظهور بفريق جديد، خاصة أن المغادرين من ألمع نجومه وركائز نابولي المقبل على المشاركة في دور المجموعات من رابطة أبطال اوروبا من أجل هدف واحد وهو بلوغ دور ثمن النهائي من هذه المنافسة القوية، والمنافسة على اللقب المحلي الذي رفع فيه في الموسم الماضي راية الاستسلام في المنعرج الحاسم وترك الصراع ما بين فريقي ميلانو، ولولا بعض الهزائم في عقر الديار لكان بطلا وأعاد أمجاد زمن مارادونا، وتميز نابولي في السنوات الماضية باعتماده على لاعبين من قصار القامة في الهجوم مثل الإسباني كاليخون والدولي الإيطالي إينسيني والبلجيكي مارتينس، وكلهم غادروا النادي دفعة واحدة بعد أن تجاوزوا سن الثلاثين، إضافة إلى المكسيكي لوزانو، وبقي النجم الجزائري احتياطيا لهؤلاء، ولم يثق لا سباليتي ولا الذين سبقوه ومنهم أنشيلوتي من مدربي نابولي، في إمكانياته خاصة أن وناس كان في كل مرة يتلقى إصابات تبعده عن الميادين لعدة أسابيع، وأحيانا لعدة أشهر، لكن حسب الأصداء القادمة من نابولي، فإن اللاعب أمام فرصة أخيرة وحاسمة في حالة عدم المغادرة ليكون أحد أعمدة هجوم نابولي ليس كجناح أيمن، وإنما كصانع ألعاب، فهو لا يقل مهارة من المغادر إلى شمال أمريكا الدولي الإيطالي إينسيني، وحتى انتدابات نابولي لحد الآن، ليست قوية جدا في الهجوم، مما يبشر بإيجاد وناس بعد كل هذه السنوات الضائعة في نابولي المتنفس له مع الفريق الأول في موسم مونديال قطر، الذي ستغيب عنه إيطاليا والجزائر أيضا.

جمال بلماضي في حاجة مؤكدة لمهارات وحيوية آدم وناس، ليس كجوكر وإنما كلاعب أساسي، فمشكلة الهجوم الجزائري تكمن في تجاوز لاعبيه جميعا من محرز وبلايلي إلى بونجاح وسليماني سن الثلاثين، وصار يعاني من الثقل، وحتى اللاعبين الذين تم ذكر أسمائهم مثل حسام عوار وياسين عدلي المحتمل ضمهما للخضر، ينشطان في خط الوسط، وأندي ديلور العائد أيضا تجاوز الثلاثين، ودخول وناس في رقعة التشكيلة الأساسية سيمنح نفسا جديدا لتشكيلة جمال بلماضي، بشرط واحد وهو ابتعاد الإصابة عن لاعب لم يقل بعد كلمته مع ناديه ومع المنتخب الجزائري.