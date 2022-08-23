آدم وناس باق مع نابولي وينتظر التفاتة من سباليتي

لم يحصل على عرض مناسب واصطدم مع مسؤوليه

باءت كل محاولات الدولي الجزائري، آدم وناس، في الرحيل عن نادي نابولي الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي بالفشل، بسبب عدم حصول لاعب “الخضر” على العرض المناسب بالنسبة له ورفضه كل مقترحات إدارة نابولي بالانتقال إلى ناد آخر وفق مخططاتها، ما يجعله مجبرا على البقاء في النادي هذا الموسم، مع وجود أمل صغير لانتقاله خلال الميركاتو الشتوي حتى لا يرحل صيفا في صفقة مجانية.

وكان نادي نابولي قرر الاحتفاظ بالدولي الجزائري آدم وناس مرغما، رغم أن النجم الجزائري على رأس العناصر المعروضة للبيع منذ بداية الميركاتو الصيفي الجاري، ولكن إدارة نابولي عجزت عن تسويقه بسبب مطالبها المبالغ فيها، ورغبة جميع المهتمين به في الاستفادة من خدماته على شكل إعارة مجانية، وكشفت جريدة “إلماتينو” الإيطالية، المُقربة من نابولي، عن وجود تغيير في موقف الرئيس أوريليو ديلاورانتيس والمدرب لوتشيانو سباليتي، بخصوص آدم وناس، من تسريحه للاحتفاظ به، ولتأكيد هذه النية في الإبقاء على الجناح الطائر في تشكيلة “البيرتينوبي”، شارك وناس في كل مرة كبديل بعد جولتين من انطلاق الدوري الإيطالي، وهو ما يؤكد وجود نية من طرف الطاقم الفني للاعتماد عليه، ما دام في صحة جيدة.

وكان لوتشيانو سباليتي، الموسم الماضي، قد أكد بأنه يرى في وناس موهبة حقيقية، ولكنه عجز عن استغلاله بالشكل اللازم، بسبب كثرة مشاكله الصحية، علما أن نابولي، كان يسعى لتمديد عقد وناس، والذي سينتهي صيف 2023، من أجل تفادي رحيله دون مقابل، خاصة وأنه كلف فريق الجنوب الإيطالي رواتب كبيرة طيلة الأعوام الماضية، دون أن يقدم الإضافة المرجوة منذ 2017.

وينتظر نجم نادي نيس الفرنسي السابق التفاتة من المدرب لوتشيانو سباليتي هذا الموسم، على أمل الحصول على فرصة اللعب بانتظام وتأكيد إمكاناته الفنية الكبيرة، خاصة أنه يسعى لتسويق نفسه بطريقة جيّدة للحصول على أفضل عرض ممكن، وهو الذي سيكون حرا من أي التزام إن قرر مواصلة مغامرته مع الفريق إلى غاية الصيف المقبل، خاصة أنه رفض كل مقترحات التجديد في نادي الجنوب الإيطالي، وهو الأمر الذي سيسمح له بالتفاوض مع الأندية التي تريده الموسم المقبل من موقع قوة.