آدم وناس حاضر أمام جوفنتوس وظهور غولام يتأجل

أعلن مدرب نادي نابولي عن قائمة اللاعبين المعنيين أمسية السبت بمواجهة جوفنتوس لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي..

وضمت قائمة اللاعبين المستدعين اسم الدولي الجزائري آدم وناس، الذي سيكون معنيا بالمواجهة، رفقة زملائه المهاجمين إنسيني ولوزانو وبوليتانو وأندريا بيتانيا وفيكتور أسيمين.

ويعمل آدم وناس بعد بقائه مع نابولي، ورفضه العديد من العروض في الميركاتو الصيفي، لتقديم الإضافة والتألق مع النادي ليكون في مستوى الثقة التي يضعها فيه المدرب سباليتي.

وغاب وناس عن التربص الأخير لـ”الخضر”، بسبب نقص المنافسة، وكذا ارتباطه في تلك الفترة بمفاوضات انتقاله إلى ناد آخر، قبل أن يفضل البقاء مع نابولي.

من جهة أخرى، لم تحمل قائمة اللاعبين المستدعين لمواجهة جوفتوس، اسم الجزائري فوزي غولام، بسبب عدم جاهزيته للمنافسة.

وقال مدرب نابولي سباليتي حول عودة غولام : ” غولام يتدرب بانتظام مع زملائه، وعودته في هذه الفترة لخوض المباريات أمر مستبعد، لأنه غير مؤهل حاليا لخوض مثل هذه المباريات”.