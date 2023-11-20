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رياضة

آدم وناس: حققنا انطلاقة جيدة والمهم الآن التفكير في “الكان”

عمر سلامي
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آدم وناس: حققنا انطلاقة جيدة والمهم الآن التفكير في “الكان”
أرشيف
آدم وناس

قال الدولي الجزائري آدم وناس إن المنتخب الوطني حقق انطلاقة مثالية في تصفيات مونديال 2026، بعد الفوز على الصومال وموزمبيق.

وأضاف وناس في تصريحات له عقب مباراة موزمبيق التي حسمها الخضر بثنائية نظيفة: ” فعلنا كل شيء من أجل تحقيق الفوز، والآن سنفكر في كأس أمم إفريقيا”.

وتابع الدولي الجزائري: “حققنا 6 نقاط من أصل ستة، في بداية تصفيات المونديال، والمهم كما قلت التركيز على كأس إفريقيا”.

وختم لاعب نادي ليل: “أتشرف دائما بالتواجد مع المنتخب الوطني، وسنقدم كل شيء للمنتخب وسنعمل على إسعاد الجماهير”.

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