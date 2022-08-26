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رياضة

آدم وناس في طريقه إلى ميلان

الشروق أونلاين
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آدم وناس في طريقه إلى ميلان

خرج الدولي الجزائري آدم وناس من حسابات مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي، ولو أن بعض التقارير تتحدث عن إمكانية تجديد عقده الذي ينتهي في أعقاب الموسم الحالي لعام إضافي قبل مغادرته للفريق على سبيل الإعارة وحسب ما أورده راديو “كيس كيس” المختص في متابعة أخبار نادي الجنوب الإيطالي، فإن سيلفيو برلسكوني، الرئيس التاريخي لميلان والحالي لمونزا، يسعى للتعاقد مع وناس خلال الميركاتو الحالي.

صانع نجاحات “الروسونيري” على مدار 30 عاما، حتى 2016 سبق له أن رغب في ضم اللاعب الجزائري العام الماضي، غير أن الصفقة لم تتم لأسباب مالية بالأساس.

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