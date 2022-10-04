آدم وناس لاعب الشهر في نادي ليل الفرنسي

ربح نقاطا كثيرة مع "الخضر" خلال التربص الماضي

اختير الدولي الجزائري، آدم وناس، مهاجم نادي ليل أفضل لاعب في الفريق الفرنسي خلال شهر سبتمبر الماضي بفضل المستويات الكبيرة التي قدمها منذ انضمامه إليه خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، ليؤكد بذلك استفاقته وتوجهه نحو استعادة مستوياته المعروفة بعد الفترة الصعبة التي قضاها في نادي نابولي الإيطالي، والتي تأرجحت بين كابوس الإصابات والمشاركة غير المنتظمة.

وأمضى آدم وناس عقدا مع نادي ليل الفرنسي يمتد لموسمين كاملين، رغبة منه في إعادة بعث مشواره الكروي بعد فشل تجربته في نادي نابولي، الذي خرج منه في عديد المرات للعب في أندية أخرى بنظام الإعارة، ومنها نيس الفرنسي، وكالياري وكروتوني الإيطاليين، قبل أن يستقر للعودة إلى الدوري الفرنسي من أجل استعادة بريقه بعد أن اكتشفه الجميع في نادي بوردو خلال بداياته الكروية الأولى، ولم يحتج لاعب “الخضر” لكثير من الوقت من أجل البروز مع ليل، حيث شارك في أربع مباريات خلال شهر سبتمبر الماضي سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر، كما اختير في ثلاث مناسبات أفضل لاعب في فريقه خلال تلك المواجهات، ما جعل أنصار الفريق يصوّتون لصالح في سباق اختيار أفضل لاعب في الشهر.

وكان آدم وناس (26 عاما) صنع الحدث في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري الفرنسي، حيث تألق بشكل لافت خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام لوريان بنتيجة 1-2، وبرز بتحركاته الذكية وقدرته على تجاوز منافسيه المباشرين، ولذلك تواجد في التشكيلة المثالية للجولة الماضية من الدوري الفرنسي، والتي نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، حيث نال علامة 8 من 10، ويقدم آدم وناس مستويات قوية منذ عودته للدوري الفرنسي من بوابة نادي الشمال، وهو ما جعله محل إشادة كبيرة من قبل الجماهير ووسائل الإعلام.

ويتزامن تألق آدم وناس في الدوري الفرنسي مع استعادة مكانته في المنتخب الوطني بعد أن تألق بشكل لافت خلال وديتي غينيا ونيجيريا الماضيتين، ما جعله محل إشادة من طرف الناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي أكد في تصريحاته بان نجم نادي نابولي السابق ربح نقاطا كثيرة خلال تربص شهر سبتمبر، الأمر الذي يؤهله للتنافس على مكانة أساسية مستقبلا.