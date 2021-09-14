آدم وناس مرشح للمشاركة أساسيا أمام ليستر سيتي

سجل رقما مميزا مع نابولي في الدوري الإيطالي

يواصل الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي خطف الأضواء وحصد الإشادة منذ بداية الموسم الحالي، بعد تألقه في مباريات الدوري الإيطالي، رغم أنه لا يشارك بصفة أساسية مع نادي الجنوب الإيطالي، بتفضيل المدرب لوتشيانو سباليتي الاعتماد عليه كجوكر ذهبي، بدليل الإضافة الكبيرة التي قدمها خلال القمة الأخيرة أمام جوفنتوس.

ونشر موقع “توتو نابولي” الإيطالي المختص في متابعة أخبار نادي النجم الجزائري، رقما مميزا للأخير سجله خلال مباراة جوفنتوس، حسب إحصائيات رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، والمتمثل في تسجيله لأعلى معدل سرعة خلال المباراة بـ34 كلم في الساعة، متقدما على نجم الفريق الأول، القائد لورنزو إنسيني، بسرعة وصلت إلى حدود 33.07 كلم في الساعة، وبهذه الأرقام يؤكد الدولي الجزائري جاهزيته لتقديم مستويات كبيرة هذا الموسم مع نابولي، خاصة بعد أن فشل في تثبيت أقدامه داخل النادي منذ انضمامه إليه صيف 2017 وخروجه أكثر من مرة للعب بنظام الإعارة لدى أندية أخرى، في صورة نيس الفرنسي وكالياري وكروتوني الإيطاليين.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إيطالية إن المستوى الذي قدمه وناس أمام جوفنتوس، سيدفع المدرب، لوتشيانو سباليتي، إلى إشراكه أساسيا في لقاء ليستر سيتي الانجليزي، يوم الخميس، لحساب المرحلة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي، لا سيما أن مدرب نابولي يسعى لإحداث بعض التعديلات على التشكيل الأساسي وتجريب حلول جديدة قبل الاستقرار على أفضل الخيارات، والتي يتواجد ضمنها الجناح الجزائري الطائر، الذي أصبح الآن مطلبا جماهيريا داخل نادي نابولي.

يجدر الذكر، أن آدم وناس غاب عن تربص المنتخب الوطني الماضي وعن مباراتي جيبوتي وبوركينافاسو، لأن جمال بلماضي فضل عدم استدعائه لتسهيل مهمته في حسم مستقبله خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، بعد أن كان قريبا عن الرحيل عن نابولي، قبل أن يقرر البقاء، وهو ما أفقد “الخضر” واحدا من أبرز أوراقه الهجومية القوية.