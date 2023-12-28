آدم وناس: “نطمح للتتويج بـالكان وإسعاد الشعب الجزائري”

قال الدولي الجزائري آدم وناس، إن المنتخب مطالب في الفترة المقبلة بالتحضير الجيّد، من أجل ضمان الجاهزية اللازمة لخوض غمار كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 .

وأضاف وناس في تصريحات له، بعد وصوله إلى الجزائر، أمسية الأربعاء، للالتحاق بتربص “الخضر”: “نتمنى أن تكون التحضيرات في المستوى، من أجل الذهاب بعيدا والتتويج بكأس إفريقيا مثلما حققنا ذلك في 2019″.

وتابع: ” التواجد مع المنتخب شرف لي، وسنبذل كل مجهوداتنا من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد الشعب الجزائري”.

وشرع المنتخب الجزائري في تحضيراته لكأس أمم إفريقيا، بالمركز التقني بسيدي موسى، قبل التنقل في الفاتح من جانفي إلى طوغو، من أجل إقامة تربص التحضيري الذي يدوم إلى غاية 1 جانفي.

وسيخوض المنتخب الوطني مبارتين وديتين خلال التربص، الأولى أمام منتخب طوغو يوم 5 جانفي، والثانية أمام بورندي يوم 9 جانفي، ليتنقل في اليوم الموالي إلى مدينة بواكي بكوت ديفوار، لمواصلة استعداده لخوض مباراة الجولة الأولى من “الكان”، أمام منتخب أنغولا.