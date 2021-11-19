آدم وناس يتعرض لإصابة جديدة

بعد خضوعه إلى اختبارات طبية

تعرض الوسط الهجومي الجزائري لنادي نابولي، آدم وناس، لإصابة على مستوى عضلة القدم، حسبما أورده النادي المنتمي إلى البطولة الايطالية الاولى لكرة القدم، دون الكشف عن مدة الغياب.

وكتب النادي في بيان له على حسابه في “تويتر” أنه “وعقب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني، خضع وناس الى اختبارات طبية وكشوفات التي أثبتت تعرضه الى تمدد عضلي”.

وتعد هذه الاصابة بمثابة ضربة موجعة للاعب “الخضر” بعدما سبق له وأن عانى قبل حوالي شهر ونصف من اصابة ابعدته عن الميادين لمدة أربعة أسابيع.

بعدها عاد إلى الميادين وأحرز هدفا رائعا امام ليجيا وارسو (فوز 4-1) بتاريخ الرابع نوفمبر الحالي في منافسة اوروبا ليغ.ليشارك بعدها بثلاثة أيام في البطولة الايطالية أمام هيلاس فيرونا (1-1) قبل الالتحاق بتربص المنتخب الوطني، حيث سنحت له الفرصة بالدخول في الشوط الثاني امام جيبوتي (فوز 4-0) الجمعة الماضية بالقاهرة (مصر). إلا أنه غاب عن قائمة اللاعبين المعنية بمباراة بوركينافاسو اول امس الثلاثاء

بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (2-2)، في ختام الدور الثاني المؤهل الى مونديال قطر.

وبهذا يرتفع عدد الدوليين الجزائريين المصابين الى اربعة عناصر بعد كل من ثنائي نيس الفرنسي، يوسف عطال وهشام بوداوي، اضافة الى محمد فارس (جنوة ايطاليا).