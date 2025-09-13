آدم وناس يرسّم التحاقه بنادي السيلية القطري

في تجربة جديدة بدوري نجوم قطر

أبدى الدولي الجزائري آدم وناس سعادته بالتحاقه بنادي السيلية القطري بعقد يمتد لعام واحد، في تجربة جديدة يحاول من خلالها بعث مشواره من جديد، بعد موسم أول في قطر مع نادي السد لم يبرز خلاله كثيرا.

وفي أول ظهور له بألوان فريقه الجديد، شارك وناس بديلا في خسارة السيلية أمام الغرافة أول أمس الجمعة بهدفين نظيفين لحساب الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر، وحاول المهاجم الجزائري الذي يأمل في العودة إلى الخضر تقديم الإضافة الهجومية لفريقه، لكن رفاق الجزائري الآخر، ياسين براهيمي كانوا أقوى ونجحوا في تحقيق الفوز.

وأبدى أدم وناس تفاؤله بالمستقبل ومساعدة فريقه قائلا: “أحتاج للعودة للعب ومساعدة فريقي، سأرى ما سيحدث مستقبلا”.

وعن تجربته الجديدة أكد وناس في تصريحات لموقع “وين وين”: “أنا سعيد جدا هنا، لدينا فريق جيد لكننا لم نفز بعد في الدوري، لكن سنعود إن شاء الله”، في إشارة إلى عدم نجاح السيلية في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم الحالي، حيث خسر أربع مرات متتالية.

وتابع اللاعب الجزائري يقول: “سأحاول تقديم الدعم للزملاء لأنهم لاعبون شباب، لاعبون جيدون وهم بحاجة للمساعدة وسنتحدث معهم ومع مرور الوقت سنفوز بالمباريات”.

وسيحاول آدم وناس تقديم أفضل ما لديه لمساعدة فريقه على الخروج من الوضعية الصعبة التي يعيشها حاليا، كما أنه يستهدف استعادة مستواه الطبيعي من أجل العودة للمنتخب الوطني قبل المواعيد الهامة التي تنتظره نهائيات كأس إفريقيا نهاية السنة الجارية ومونديال 2026.

كما سيكون بإمكان وناس تدشين عودته من بواية المنتخب الوطني المحلي الذي سيشارك في منافسة كأس العرب المقررة في قطر من 1 إلى 18 نوفمبر القادم.