آدم وناس يرفض الانتقال إلى الزمالك

أنهى نادي الزمالك رسميا ملف التفاوض مع الدولي الجزائري آدم وناس، نجم السد القطري السابق، بعد أن رفض اللاعب فكرة الانتقال إلى صفوف “القلعة البيضاء” خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر داخل إدارة الزمالك، أن التفاوض مع آدم وناس بدأ فعليا في الأيام الماضية عن طريق وكلاء، إلا أن مجريات الأمور تطورت بشكل سلبي، أدت إلى خروج اللاعب من الحسابات الفنية قبل ساعات من غلق باب القيد.

وأوضح المصدر، أن إدارة الزمالك كانت ترى في آدم وناس إضافة قوية للفريق لكن تفاجأ المسؤولون بدخول أطراف خارجية، من بينهم وكلاء أعمال، قاموا بإبلاغ النادي بأن آدم وناس لا يرغب في استكمال المفاوضات، وأنه لا يخطط للسفر إلى القاهرة لإتمام إجراءات التوقيع أو الخضوع للفحوصات الطبية.