آدم وناس يرفض تمديد عقده ويثير أزمة في نابولي

تورينو ينضم إلى قائمة الأندية الراغبة في التعاقد معه

أثار الدولي الجزائري ، آدم وناس، أزمة حقيقية داخل ناديه نابولي برفضه تمديد عقده مع، بعدما كانت إدارة النادي ترغب في الاحتفاظ به، بحسب ما أكدته الصحيفة الإيطالية المتخصصة “كوري ديللو سبورت”.

واستنادا لذات المصدر، فإن قرار اللاعب الجزائري جاء على خلفية استيائه من الوضعية التي عاشها الموسم الماضي في النادي، وعدم الاعتماد عليه بشكل دائم من طرف المدرب ستيفان بيولي.

وأوضح ذات المصدر أن إدارة نابولي كانت ترغب في تمديد عقد وناس الذي ينتهي في 30 جوان 2023، وهذا من أجل تفادي خسارته دون مقابل الموسم القادم، حيث سيصبح حرا من أي التزام مع نابولي ويحق له إبرام صفقة انتقال حر مع أي فريق يريده.

في نفس السياق، قالت الجريدة الإيطالية، بأن الدولي الجزائري قام بهذه الخطوة من أجل إجبار إدارة نابولي على تسريحه والموافقة على بيع عقده خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إذا أرادت عدم خسارته مجانا الموسم القادم.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية المتخصصة بأن أغلبية اللاعبين الذين يرغبون في تغيير الأجواء يلجؤون إلى هذه الخطوة من أجل إجبار أنديتهم الموافقة على تسريحهم قبل نهاية مدة عقودهم للاستفادة من صفقة انتقالهم، على غرار ما قام به صلاح وساديو ماني مؤخرا مع ليفربول، أو دانبيلي مع برشلونة.

في سياق متصل، كشفت “كوري ديلو سبورت” عن انضمام نادي تورينو قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع مهاجم الخضر هذا الموسم، إلى جانب نادي مونزا الذي كان أول الراغبين في التعاقد معه، رفقة بطل إيطاليا ميلان وسامبدوريا.

يذكر أن أدم وناس متواجد حاليا في قطر مع المنتخب الوطني، حيث ينتظر أن يقود عشية اليوم هجوم الخضر في المباراة الودية التي سيخوضها أمام إيران.