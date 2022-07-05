آدم وناس يرفض عرضي مونزا وتورينو ويورط نابولي

لعبة شد الحبل بينه وبين إدارة النادي الإيطالي مستمرة

يرفض الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نابولي، لحد الآن الفصل في قراره النهائي مع النادي الإيطالي، سواء بالبقاء أو الرحيل خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، ما أقلق، حسب مصادر إعلامية إيطالية، إدارة الرئيس أوريليو دي لورنتيس، المتلهفة لغلق ملف نجم “الخضر” قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان آدم وناس (26 عاما) تواجد على رادار العديد من الأندية منذ افتتاح سوق التحويلات الصيفية الحالية، وعلى وجه التحديد في الدوري الإيطالي وحتى التركي، لكنه لم يفصل لحد الآن في مصيره، وهو بصدد قضاء أيام إجازته الأخيرة قبل العودة إلى نابولي، وقالت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، إن آدم وناس يرفض الرد على عرضي ناديي مونزا الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ونادي تورينو، ما أثار حفيظة مسؤولي نادي نابولي، وأكد ذات المصدر أن كلا العرضين استجابا لشروط إدارة دي لورنتيس، والمتمثلة في الأساس بالحصول على 10 ملايين يورو، قيمة التحويل التي حددتها إدارة نابولي لبيع الجناح الجزائري، قبل أن يضيف بأن المشكلة تكمن في آدم وناس، الذي رفض الرد على كلا العرضين، الأمر الذي أخلط حسابات إدارة نابولي.

إلى ذلك، كانت مصادر إيطالية كشفت في وقت سابق بأن عرضي مونزا وتورينو من حيث الراتب السنوي، لم يرقيا إلى مستوى تطلعات آدم وناس، وهو ما يفسر رفضه لهما، في وقت أن نادي نابولي سيكون أكبر مستفيد من الصفقة لأنه تحصل على مطالبه المالية، ويتوقع متابعون أن يتريث وناس قبل الفصل في وجهته المقبلة، خاصة أنه تلقى عروضا مغرية من الدوري التركي.

وكان آدم وناس (25 عاما) انضم إلى نادي نابولي صيف عام 2017 بعقد يمتد إلى غاية شهر جوان عام 2022، قبل أن يمدده عام 2021 بعام إضافي (إلى صيف عام 2023)، ولم تكن تجربة وناس مع نابولي مثالية، حيث غادر الفريق في العديد من المرات للعب مع أندية أخرى بنظام الإعارة، في صورة نيس الفرنسي وكالياري وكروتوني الإيطاليين.