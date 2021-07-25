سجل الدولي الجزائري آدم وناش حضوره كأساسي في المباراة الودية التي جمعت ناديه نابولي بفريق بروفيشيلي، وهي المواجهة التي حسمها أشبال المدرب سباليتي بهدف دون رد.

وشارك وناس في المرحلة الأولى من المباراة قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني، وكانت مواجهة نادي بروفيشيلي فرصة جديدة لوناس من أجل كسب نقاط إضافية، لدى المدرب لوتشانو سباليتي، خاصة وأن الغموض لا يزال يكتنف مستقبله مع النادي، الذي ينتهي عقده معه في صيف 2022 .

ولم ينل وناس الفرصة الكافية مع المدربين السابقين لنادي نابولي، وانتقل إلى عدة فرق على شكل إعارة منها كالياري وكروتوني.

وتهتم عدة أندية باستقدام الدولي الجزائري إلى صفوفها من بينها فينيزيا وسامبدوريا الإيطاليين، ونادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.