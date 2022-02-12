آدم وناس يسجل عودته إلى قائمة نابولي

سجل الدولي الجزائري آدم وناس عودته إلى قائمة نادي نابولي، بمناسبة مباراة أنتر ميلان لحساب الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي..

وسيسجل آدم وناس عودته إلى المنافسة بعد غياب عن الميادين دام لأكثر من شهر، حيث كانت آخر مشاركة له مع “الخضر”، في المباراة الودية أمام غانا في 5 جانفي الماضي.

وعاد وناس إلى أجواء التدريبات الجماعية، قبل أربعة أيام، بعدما تجاوز المشاكل الصحية التي كان يعاني منها، وتلقيه الضوء الأخضر، للعودة إلى الميادين.

ومن جهة أخرى، عرفت قائمة نادي نابولي، تواجد المدافع فوزي غولام، الذي شارك بديلا في المباراة السابقة، أمام فينيزيا.