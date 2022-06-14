آدم وناس يشعل الميركاتو الصيفي في الدوري الإيطالي

أندية أودينيزي وسمبدوريا وتورينو ومونزا تريده

أشعل الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي سوق التحويلات الصيفية في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتواجده على رادار العديد من الأندية الإيطالية، الراغبة في ضمه هذا الصيف، استغلالا لوضعيته مع نادي الجنوب الإيطالي ووجود توجه قوي لدى نجم “الخضر” في تغيير الأجواء.

ويرتبط آدم وناس بعقد مع نادي نابولي الإيطالي ينتهي صيف عام 2023، وهو يفكر بشكل جدّي في الرحيل عن النادي خلال سوق التحويلات الصيفية الحالية بحثا عن بعثه مشواره الكروي، حسب متابعين، والحصول على فرصة اللاعبين بانتظام، وعانى اللاعب الجزائري من كابوس الإصابات الموسم المنصرم مع نادي نابولي، ومن عدم مشاركته بانتظام في مباريات الفريق بسبب خيارات المدير الفني، لوتشيانو سباليتي، واكتفى وناس بالمشاركة في 21 مباراة فقط بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين.

وقال موقع “نابولي بوي” المختص في متابعة أخبار نادي نابولي إن ثلاثة أندية إيطالية مهتمة بضم الدولي الجزائري هذا الصيف، ويتعلق الأمر بكل من تورينو والصاعدين حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مونزا وكريمونيزي، مشيرا إلى أن مسؤولي نادي الجنوب الإيطالي حددوا سعر بيع وناس بـ10 ملايين يورو.

وأكد موقع “كلوب دوريا 46” والمختص بمتابعة أخبار نادي سمبدوريا، أن نادي أودينيزي يبدو الأقرب للفوز بصفقة اللاعب الجزائري آدم وناس، على اعتبار أنه يسعى لضمه باستغلال رغبة نادي نابولي في ضم نجمه الإسباني، جيرارد دولوفو، من خلال اقتراح صفقة تبادلية والحصول على مبلغ إضافي لبيع نجم نادي برشلونة الإسباني السابق.

ولم يحسم آدم وناس لحد الآن وجهته المقبلة بعد أن كان شارك في معسكر “الخضر” خلال الشهر الجاري، ومباريات أوغندا وتنزانيا (الرسميتين) وإيران (الودية)، حيث يحضر لدراسة كافة العروض التي وصلته في الفترة الماضية رفقة وكيل أعماله، حسب مصادر إعلامية إيطالية، قبل اتخاذ قراره النهائي.

ولم يشارك آدم وناس بانتظام مع نادي نابولي هذا الموسم بسبب كابوس الإصابات الذي لاحقه لفترة طويلة، فضلا عن خيارات المدير الفني، لوتشيانو سباليتي، حيث اكتفى بالمشاركة في 21 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ويرغب وناس، حسب مصادر إعلامية إيطالية، في مغادرة نابولي للحصول على فرصة اللعب بانتظام.