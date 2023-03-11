آدم وناس يعود إلى أجواء المنافسة

عاد الدولي الجزائري آدم وناس، سهرة الجمعة، إلى أجواء المنافسة الرسمية، مع فريقه ليل، بمناسبة لقاء الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي أمام ليون.

وشارك وناس في المرحلة الثانية من المباراة، وقدم مردودا جيدا، بعد أن غاب عن المنافسة لمدة تقارب الشهرين.

وانتهت المباراة التي جمعت بين ليل وضيفه ليون على نتيجة التعادل بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

وجاءت عودة وناس إلى أجواء المباريات مع فريقه ليل، قبل أيام فقط على بداية تربص “الخضر” تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام النيجر، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا.