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رياضة

آدم وناس يعود إلى التدريبات على انفراد

ع. ع
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آدم وناس يعود إلى التدريبات على انفراد

عاد الدولي الجزائري، آدم وناس، إلى التدريبات الانفرادية، منذ الإصابة التي تعرض لها مع فريقه ليل قبل أكثر من شهر، وفق ما أفاده فريقه الناشط في بطولة الرابطة الأولى الفرنسية لكرة القدم الخميس.

وتعرض المهاجم الجزائري، إلى إصابة في بداية مباراة فريقه ليل أمام الضيف تروا (فوز 5-1) منتصف جانفي الفارط، لحساب الجولة 19 من “الليغ 1” الفرنسية.

وعقب خضوعه إلى العلاج الطبي المكثف، عاد لاعب نابولي السابق، إلى أرضية ميدان – دومين لوشين- الأسبوع الحالي للتدرب على انفراد، غير أن عودته إلى المنافسة ستكون شهر مارس القادم.

وخاض أدم وناس 16 مباراة في “الليغ 1” الفرنسية، تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد وتقديم كرتي هدفين، في جميع المنافسات.

وانضم بطل إفريقيا-2019 مع “الخضر”، إلى صفوف نادي الشمال الفرنسي في سبتمبر الفارط بعقد مدته عامين، قادما من نابولي الإيطالي.

يذكر أن وناس كان غاب عن مباراتي الجزائر الوديتين يومي 16 و19 نوفمبر الفارط، بملعبي -ميلود هدفي- بوهران ومالمو، أمام مالي (1-1) السويد (0-2).

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