آدم وناس يعود إلى المنافسة الأربعاء ويريح جمال بلماضي

محكمة إيطالية تؤجل الفصل في قضية تعرضه للسرقة

كشف الصحفي الإيطالي المعروف، رافاييل أوريما، في تصريحات لقناة “تيلي كلوب إيطاليا” أن موعد عودة الجزائري آدم وناس إلى المنافسة سيكون الأربعاء، بمناسبة لقاء الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي أمام نادي ساسولو، بعد تعافيه الكامل من الإصابة العضلية التي تعرض لها مع “الخضر”..

وفضل مدرب نابولي لوتشاينو سباليتي إعفاء النجم الجزائري من لقاء لازيو، الذي لعب، الثلاثاء، بمناسبة إجراء مباريات الجولة الـ14، الذي انتهى بفوز نادي الجنوب الإيطالي برباعية نظيفة ليواصلوا تصدرهم للكالتشيو.

ومن شأن أن يسعد هذا الخبر الناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي كان يراقب وضعية آدم وناس، على أمل أن يكون هذا الأخير في أفضل أحواله البدنية والصحية قبل موعد كأس أمم إفريقيا بداية العام المقبل في الكاميرون، وهو الذي كثرت غياباته عن منتخب الجزائر في الفترة الماضية بسبب كابوس الإصابات، ويعد آدم وناس ورقة رابحة في يد بلماضي يسعى لاستغلالها كما حدث في كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، عندما صنع نجم نادي نيس الفرنسي السابق الحدث كلما دخل بديلا.

من جهة أخرى، أجلت محكمة فروزينوني الإيطالية إصدار الحكم النهائي في قضية سرقة الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي، ربيع عام 2019 في محيط ملعب بينيتو ستيربي بمدينة فروزينوني بعد مباراة الأخير مع نابولي لحساب الأسبوع الـ34 من الدوري الإيطالي، وهي المباراة التي شارك فيها نجم “الخضر” بديلا ولمدة 12 دقيقة فقط، وكان وناس تعرض إلى الاعتداء والسرقة من طرف خمسة مناصرين لنادي فروزينيني، الذين هاجموه وهو يهم بمغادرة الملعب بعد نهاية المباراة، وتمكنوا من الاستحواذ على حقيبة صغيرة كان بها الجهاز اللوحي للنجم الجزائري، ووثقت الكاميرات المتواجدة بالملعب حادثة السرقة والاعتداء، وتمكنت مصالح الأمن من التعرف على المعتدين وتم توقيفهم، كما تم استعادة المسروقات.

وقال موقع “فروزينوني ويب” إن محكمة المدينة قررت تأجيل إصدار الحكم النهائي في قضية السرقة والاعتداء على آدم وناس، جاء بسبب عدم قدرة الأخير التواجد في أروقة المحكمة بسبب التزاماته مع نادي نابولي، وبطلب من محاميه، وأشار نفس المصدر بأن الحكم القضائي يتعلق بقضية الاعتداء على وناس، والذي طال واحدا من الخمسة أشخاص الذين هاجموه في تلك الواقعة، بعد إسقاط تهمة السرقة إثر استعادة المسروقات.