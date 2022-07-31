آدم وناس يعود للتدريبات الجماعية لنابولي ويبهر الجميع

ما زال لم يحسم في وجهته المستقبلية

عاد الدولي الجزائري، آدم وناس، من جديد، إلى التدريبات الجماعية لفريقه نابولي الإيطالي، وتدرب رفقة زملائه بشكل طبيعي بعدما كان يتدرب على انفراد مؤخرا، ما يفتح الباب أمام إمكانية بقائه واستمراره مع أبناء الجنوب الإيطالي لموسم آخر.

وفاجأ النجم الجزائري المتتبعين بعودته إلى التدريبات الجماعية للفريق، تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، خلال التربص التحضيري الذي يجريه نابولي حاليا بمدينة كاستيل دي سانجرو.

ولم يكتف المايسترو الجزائري بالعودة إلى التدريبات الجماعية، ولكن شارك أيضا في مباراة ودية جمعت بين لاعبي الفريق، وأبهر خلالها مدربه والذين تابعوا المباراة، وهذا بتقديمه أداء في المستوى، وتسجيله هدفا جميلا، كما خلق العديد من الفُرص السانحة للتسجيل له ولبقية زملائه، بفضل توغلاته السريعة وقدرته على المُراوغة.

وحسب ما نقله موقع “كالتشيو نابولي 24” فإن مهاجم الخضر كان نجم التشكيلة التي لعب معها في المباراة الودية التطبيقية التي شارك فيها، رد من خلالها بطريقته على المدرب سباليتي، الذي لا يزال يضعه على رأس قائمة اللاعبين المحتمل رحيلهم عن الفريق.

واستنادا إلى نفس المصدر، فإن المدرب سباليتي قد يعيد حساباته بشأن اللاعب الجزائري، من خلال وضع الثقة في قدرته على مساعدة الفريق في الموسم القادم، علما أن تألق وناس كان أمام أنظار إدواردو دي لاورينتيس، نجل مالك نادي نابولي.

ورغم الوجه المبهر الذي قدمه وناس وعودته إلى التدريبات الجماعية لنابولي، تؤكد عديد التقارير الصحفية أن أيام “محارب الصحراء” باتت قريبة من الرحيل عن نابولي، وهذا في ظل امتلاكه عديد العروض خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ولعل أقربها ساسولو وبولونيا الإيطاليان، في وقت تشير مصادر أخرى إلى اهتمام مرسيليا وكذا نيس بضم اللاعب الجزائري الواعد، لاسيما الأخير الذي يعرف إمكانية اللاعب الذي سبق له اللعب له على شكل إعارة.