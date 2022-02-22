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رياضة
رغم مشاركته كبديل مع نابولي

آدم وناس يواصل اللعب بانتظام ويريح بلماضي

سمير حمزة
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آدم وناس يواصل اللعب بانتظام ويريح بلماضي

يواصل النجم الجزائري الصاعد، آدم وناس الظهور واللعب بانتظام مع فريقه نابولي الإيطالي، ما يجعله إحدى الأوراق الرابحة التي يرغب الناخب الوطني جمال بلماضي، الاعتماد عليها خلال فاصلة المونديال القادمة أمام الكاميرون، المقررة ذهابا وإيابا على التوالي في 25 و29 مارس المقبل.

ودخل وناس بديلا في مباراة سهرة الإثنين التي احتضنها ملعب سردينيا أرينا، ما بين نابولي ومضيفه كالياري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1 ـ1)، وهذا لحساب الأسبوع الـ26 من “الكالتشيو” الإيطالي.

وأقحم مدرب نابولي آدم وناس بديلا في الدقيقة 67 من الشوط الثاني، وكان مردوده متوسطا على العموم، وهو ما يعكسه تقييمه من طرف موقع “هوسكورد” للإحصائيات الذي منحه علامة 6.5 من 10، حيث لم يقم اللاعب الجزائري بأي تسديدة نحو المرمى، فيما بلغت دقة تمريراته نسبة 75 من المائة.

ويبقى المهم بالنسبة لمهاجم الخضر حاليا هو المشاركة بانتظام مع فريقه وكسب أكبر وقت من اللعب، واستغلال الفرص التي تتاح له لتقديم أفضل ما لديه من أجل كسب ثقة المدرب والظفر بمكانة أساسية مستقبلا.

وباكتفائه بالتعادل في مباراة أول أمس أمام كالياري، ضيّع نابولي فرصة مزاحمة الميلان متصدر الترتيب، حيث يحتل المركز الثاني مناصفة رفقة أنتر ميلان برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد الميلان.

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