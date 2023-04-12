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رياضة

آرسنال يجدد اهتمامه بخدمات بن ناصر

ع.ع
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آرسنال يجدد اهتمامه بخدمات بن ناصر

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي أرسنال الإنجليزي سيجدد اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن “المدفعجية” حاول التعاقد مع لاعب الميلان في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنه حول وجهته إلى البرازيلي جورجينيو، قبل أن تفشل الصفقة. وأوضحت أن النادي اللندني يسعى إلى إعادة لاعبه السابق الذي لعب في أكاديمية آرسنال بين عامي 2015-2017، وخاض 32 مباراة مع الفريق قبل أن ينتقل إلى أمبولي الإيطالي، علما أن بن ناصر مرتبط بعقد مع الميلان يمتد إلى غاية جوان 2027. وأشارت إلى أن الدولي الجزائري يحظى أيضًا باهتمام ليفربول، بينما حتى الآن لا توجد نية لدى الميلان في الاستغناء عن بن ناصر عقب نهاية الموسم، إلى جانب رغبة اللاعب في البقاء مع “الروسونيري”.

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